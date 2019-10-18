Denizli'nin beş yılı elbirliği ile planlandı

Denizli'nin gelecek 5 yılına yön verecek 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı onaylandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın son birleşimi Başkan Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, gündemin 3. maddesinde yer alan kentin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirleyen 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı görüşüldü. Başkan Zolan, Planı yaparken kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve tüm kesimler ile vatandaşların katkı vermesini istediklerini, bu yönde de geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi, "Uzun ince bir çalışma oldu. Bu çalışmayla hem şehrimizi tekrar bir gözden geçirmiş olduk hem de tüm kesimlerle bir araya gelerek her birine temas etmiş olduk. Katılımcı bir plan ve katılımcı bir belediye yönetimi noktasında gayretimizi bu stratejik planla da sürdürdü" dedi.

Vatandaş katkısı

Planı hazırlarken tüm paydaşların görüşünü almaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentimizin geleceğine birlikte karar vermek için yaptığımız stratejik plan için düzenlediğimiz anket çalışmamıza binlerce hemşehrimiz katıldı. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu katkıyı diğer tüm paydaşlarımızdan aldığımız verilerle harmanlayarak, Denizlimize daha iyi hizmet sunmanın bir fırsatı olarak değerlendirdik. Planın hazırlanmasında emeği geçen başta Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Aksel ve çalışma arkadaşlarına, Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlıklarına ve personeline, plana katkı sağlayan kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile tabi ki tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Yapılan oylamada 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı kabul edildi.