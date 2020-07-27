‘Dev’ iş birliği

Ege’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve bölgenin en büyük özel sağlık kuruluşu Medical Park İzmir Hastanesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarını yetiştirmek hedefiyle güçlerini birleştirdi

Sağlık alanında İzmir’in gelişmesini ve birçok özel projenin hayata geçmesini sağlayacak iş birliği sayesinde, İEÜ’de okuyan 333 öğrenci, uygulamalı eğitimlerini önümüzdeki yıldan itibaren hastane ortamında alma fırsatı bulacak. Hastanede görevli hekimler de üniversitenin tüm imkanlarından yararlanarak, akademik kariyerlerini devam ettirebilecek. “İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi” adıyla yeni bir dönemi başlatan iş birliğine (afiliasyon) ilişkin protokol imza töreni, İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sağlık ve eğitim alanında öncü olan iki kurumu bir araya getiren anlaşma; İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu tarafından imzalandı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Mütevelli Heyet Üyeleri, akademisyenler, hekimler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Medical Park Hastanesi’ni anlatan özel filmler de izletildi.

Titiz davrandık

Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in iki güçlü markasının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Özgener, “Sağlığın en değerli şey olduğuna tanıklık ettiğimiz özel bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19 sürecinde yaşadıklarımız, iş birliğimizi daha değerli ve anlamlı kılıyor. Tıp Fakültemizin afiliasyon yapacağı sağlık kurumunu çok araştırdık, titiz davrandık. Medical Park Hastanesi’nin birçok açıdan referans hastane statüsünde olması, hastane yönetiminin eğitim ve araştırmaya üst düzey bakış açısı, tercihimizde etkili oldu. Mevcut durumda, Medical Park Hastanesi’ndeki eğitim ortamları, üniversitemizin sahip olduğu elektronik altyapıyla birebir uyumlu halde. Gerek öğrencilerimiz gerek akademisyenlerimiz, bu altyapı üzerinden üniversitemizin kütüphanesindeki veri tabanlarına doğrudan erişebilecek, tüm olanaklardan yararlanabilecek” diye konuştu.

‘Teknotest merkezi’ müjdesi

İzmir’in ihtiyaç duyduğu ileri düzey teknik testlerin yapılacağı Teknotest Merkezi’nin de kısa sürede açılacağını müjdeleyen Başkan Özgener, “İş birliklerini, birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni ilk günden itibaren İzmir’in önemli konularının paydaşı olarak, meselelere çözüm arayışında ilk akla gelecek yerde konumlandırdık. Tüm planlarımızı, yatırım hedeflerimizi, büyüme stratejilerimizi bu felsefeyle gerçekleştiriyoruz. Üniversite olarak, İzmir’in acil ihtiyaç duyduğu ileri düzey teknik testlerin yapılabileceği ‘Teknotest Merkezi’ni yakında Bilimpark’ta açıyoruz. Yaklaşık 11 milyon lira yatırımla hayata geçecek merkez; tarımdan sanayiye İzmirli üreticinin, yatırımcının Ar-Ge, üretim ve inovasyon yapmasına katkı sağlayacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir ile bütünleşince her alanda proje geliştirmeye, İzmir için artı değer üretmeye başladı. Karantina günlerinde üniversitemiz; webinar toplantılarla, uzaktan seminer ve sohbetlerle, her konuda iş dünyamız için kafa yordu, fikir geliştirdi. Mühendislik fakültemiz, sağlık çalışanlarımızın kullanması amacıyla kendi kendini temizleyen maske geliştirdi. Maske için patent başvurusunda da bulunuldu. Mağazalarda denenen kıyafetleri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla sterilize eden ‘Akıllı Dezenfeksiyon Dolabı’ da üniversitemiz tarafından geliştirildi. Bölgemizin en büyük sağlık grubu Madical Park ile yaptığımız iş birliğiyle sağlık alanında benzer çalışmaları, daha hızlı ve daha büyük ölçekli yapabileceğiz” diye konuştu.

Tıpla sınırlı kalmayacak

İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ise, iş birliğinin tıp alanıyla sınırlı kalmayacağını, birçok alanda ortak çalışmaya başladıklarını aktardı. Op. Dr. Beken, “İş birliği kapsamında, alanında öncü ve referans olma vizyonuyla hizmet veren hastanemiz ile evrensel düzeyde, kaliteli eğitim-öğretim verme vizyonu olan üniversitemiz; etik değerlere bağlı, bütünsel bakış açısı olan, teknolojiye hakim, kaliteden ödün vermeyen hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gururla söylemek istiyorum ki iş birliğimiz, tıp alanıyla sınırlı kalmayacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme ve İletişim Fakültesi ile de ortak çalışmalara şimdiden başladık. Hastanemizdeki tüm süreçlerin akademik ve bilimsel bakış açısıyla mükemmel hale getirilmesi yolunda önemli adımlar attık. Öğrencilerimize, hastanemizin tüm fiziksel olanaklarından yararlanma fırsatı sunacağız. Kemik İliği Nakli Merkezi, Onkoloji Merkezi, Kardiyoloji Merkezi, Tüp Bebek Merkezi ve Baş Dönmesi Merkezi ve Fonksiyonel Tıp gibi referans merkezlerimiz başta olmak üzere, her alanı detaylı tanıma ve tıbbi süreçlere katılma olanağı bulacaklar” diye konuştu.

Op. Dr. Beken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırma Geliştirme çalışmalarımız yeni dönemde daha da artacak. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü olarak hastanemizin yeniden organ nakline yakın bir tarihte başlayacağımızın müjdesini de sizlere vermek istiyorum."

İlk 10'dayız

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, Türkiye’de en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarını belirterek, Tıp Fakültesinin de gelişimini hızla sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Birçok alandaki performansını, aldığı yurt dışı akretide kalite belgeleri ile kanıtlayan Medical Park İzmir Hastanesi ile olan birlikteliğimiz, İzmir’imize yeni bir dinamizm katacak. İş birliğimiz kapsamında, Medical Park Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere, 57 yeni öğretim üyesinin akademik kadromuza katılması işlemleri sürdürülüyor. Bu konuda Medical Park yönetimi ile çok uyumlu bir iş birliği ortamı içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Eylül ayından itibaren Tıp Fakültesinde eğitim gören, dördüncü sınıftaki 35 öğrencimiz, klinik eğitimlerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde başlayacak. Bunun yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakültemizden 148 öğrencimiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdaki 150 öğrencimiz, uygulamalı derslerini Medical Park’ta yapıyor olacak. Medical Park Hastanesi ile çok değişik alanları kapsayacak biçimde, kısa ve uzun vadeli projeler geliştireceğiz. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde olacağız” dedi.

Birleşme ne kazandıracak?

-Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, son teknolojiye sahip ekipman ve labratuvarla dolu hastanede kendilerini geliştirecek. İlk yıl 333 olan öğrenci sayısı, her sene artacak.

-Geleceğin hekim ve sağlık çalışanları, vakaları bizzat görerek deneyim kazanacak, alanında uzman kişilerden mesleklerinin en ince detaylarını öğrenecek.

- Yazılımdan tasarıma, mühendislikten sağlığa kadar birçok konuda ortak projeler yapılacak.

- Hastanede görevli mevcut hekimler, akademik kariyerlerine üniversitede devam edebilecek, istedikleri gibi yön verebilecek.

-Ülkemizde, sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi hedefiyle yürütülen ‘milli ve yerli teknoloji’ çalışmalarına katkı sağlanacak.

-Koronavirüs sürecinde sağlık yönünden ön plana çıkan İzmir, bu alanda geliştirilen projelerin de merkezinde olacak. İzmir özelinde, birbirinden özel çalışmalara imza atılacak.

Lider üniversite

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, şimdiye kadar 16 bin 200 mezun verdi. 8 fakülte, 5 yüksekokul ve 1 enstitü ile eğitim yolculuğuna devam eden üniveritede, yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görüyor. Üniversitede görev yapan akademisyenlerin tamamı uluslararası kariyere sahip. 13 ülkeden 35 üniversiteyle genel akademik iş birliği bulunan, 173 üniversiteyle de Erasmus anlaşması yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 80 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) da desteğiyle Türkiye’de en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesi arasında bulunuyor. 43 farklı ülkede kariyerini sürdüren İEÜ mezunlarının istihdam oranı, yüzde 90’lara ulaşıyor.

Sağlıkta marka

Ege Bölgesi’nin en büyük özel hastanesi olan Medical Park Hastanesi, aynı zamanda sağlık alanında yaptığı yenilikler ve yatırımlarla da öncü. 46 bin 900 metrekare kapalı alanda hizmet veren hastanede; 301 yatak, 88 yoğun bakım yatağı, 11 ameliyathane bulunuyor. Toplam 114 hekimin görev yaptığı hastenede, çalışan sayısı ise bin 226. 9 yılda 1.5 milyon hastaya ulaşan Medical Pak Hastanesi, dönor sayısında da 2012 yılında Türkiye birincisi, 2019’da ise Türkiye ikincisi. JCI (Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi iki önemli uluslararası akreditasyon belgelesine sahip tek hastane.