Doğa katliamının sorumlusu tek adam rejimi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, son dönemde sayısı ve boyutları giderek artan doğa katliamlarını Meclis gündemine taşıdı.

Aydın Sezgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Kaz Dağları'nda altın madeni için yaşanan doğa katliamı, Marmaris'in en bakir koylarından birisine yazlık saray yapılması, Karadeniz'de sahil yolu inşa edilmesi uğruna gerçekleştirilen ağaç katliamı, kamu yararını sağlamaktan uzak JES yasası doğrultusunda özellikle Aydın'da kurulan denetimsiz JES işletmeleri ve son olarak Salda Gölü Millet Bahçesi projesi gibi çevre facialarının yarattığı tahribatın boyutlarının açıklanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı'nın yetkisi

Aydın Milletvekili Sezgin, Kaz Dağları'nda yaşanan doğa katliamının, bu yüzyılın en büyük çevre facialarının başında anılacağını vurgulayarak, "Son dönemde izlenen bilinçli, kasti ve planlı politikalar nedeniyle nehirlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve denizlerimiz başta olmak üzere tüm doğal varlıklarımız yok edilmekte" ifadelerini kullandı.

Sezgin ayrıca, Kaz Dağları'ndaki doğa katliamının, maden arama ruhsatlarına ilişkin yetkinin tek elde toplanmasından kaynaklandığını belirterek, Başbakanlığı döneminden bu yana bu yetkilerin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bulunması nedeniyle, hiçbir bilimsel, çevresel, hukuksal, vicdani kaygı güdülmeden, yürürlükteki yasa, genelge ve hatta Anayasa'ya aykırı olarak, herhangi bir denetime tabi olmaksızın, gerektiğinde yargı denetimi de yok sayılarak ruhsat verildiğinin altını çizdi.

Komisyon kurulmalı

İYİ Parti Milletvekili Sezgin, Erdoğan'ın bu yetkileri tek başına kullandığı dönemlerde hangi şirketlere hangi izinlerin verildiğinin açıklanmasını talep ederek, ÇED raporlarına aykırı olarak gerçekleşen proje sayısı ve ortaya çıkan doğa katliamının boyutunun da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Kaz Dağları'nda yaşanan facianın denetlenmesine, bir araştırma komisyonu kurularak sorumluların ve facianın boyutunu tespit edilmesine yönelik bir adım atacak mıdır?" sorusunu da yönelten Aydın Sezgin, söz konusu facia ile ilgili olarak Bakanlık tarafından hangi işlemlerin yapıldığını ve sorumluluğu olan herhangi bir yetkili hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sorularına ekledi.