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Doğum yapan ineğin yavrularını gören şaştı kaldı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde besici Ahmet Sağ'a ait yerli kara sığır cinsi inek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu

Doğum yapan ineğin yavrularını gören şaştı kaldı!
16 Eylül 2021 Perşembe 14:58

Emecik Mahallesi'nde besici Ahmet Sağ'a ait yerli kara sığır cinsi inek, gece saatlerinde 1'i holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu. İlk kez böyle bir olaya şahitlik ettiği için şaşkın olduğunu söyleyen Sağ, “Ahırda yavruları gördüğümde acaba başka bir inek de mi buzağıladı diye bakıyordum. Bir de baktım ki ineğim öteki yavruyu da yalamaya başladı. Daha sonra ikiz olduklarını anladım ve şaşkına döndüm. Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir olay görüyorum" dedi.

İneğin farklı iki cins buzağı doğurmasını değerlendiren veteriner Selahi Arslan, “Tohumlama yönteminde yavrulardan birinin anneye birinin babaya benzemesi mümkündür. Ancak 8 yıllık meslek hayatımda böyle bir olayı ben de ilk kez görüyorum. Besicilikte nadir bir doğumdur" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #inek #inek doğum #inek şaşırtan doğum
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