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Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü

Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü
08 Nisan 2022 Cuma 14:48

Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #cinayet #doktor cinayeti #ölüm
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