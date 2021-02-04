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Dört gencin ölüm nedeni belli oldu!

Manisa'da ölü bulunan dört gencin ölüm nedenleri belli oldu

Dört gencin ölüm nedeni belli oldu!
04 Şubat 2021 Perşembe 12:20

Manisa Ahmetli’de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü,  Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #dört genç ölüm
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