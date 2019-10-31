Edremit Midilli ile iş birliği artacak

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, ED-BEL Şirketi Akçam Otel Müdürü Ömer Faruk Gültekin ile birlikte Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'nı ziyaret etti.

Çelebi, Midilli Adası'nda Yunanistan Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Charalampos Athanasiou, Belediye Kültür Danışmanı Rallou Kralli'ye, Belediye Kültür ve Turizm Şirketi Başkanı Afroditi Vatı Mourgiola, Danışman Giorgas Koulaginis, Mali Başkan Yardımcısı Giorgos Alanis, Molyvos Başkanı Athanasios Andriotis ve yardımcısı Panagiotis Triantafillou ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki komşu kent arasında işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Turizme öncelik verilecek

Çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Çelebi ziyareti şu sözlerle değerlendirdi: "Midilli ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için birlikte işbirliği çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yeni projeler üretiyor, bununla ilgili fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız bir proje ile birlikte bölgemizin ve ülkemizin önemli değeri Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı Yunanca'ya çevrilecek. Yapacağımız projelerde ticari, turizm ve kültürel çalışmalara öncelik vereceğiz. Bu ziyaretimizde de yetkililerle görüşlerimizi paylaştık. Misafirperverlikleri için bütün yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.