'Ege hamsisi'ne büyük ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tezgahlarda yerini alan 'Ege hamsisine' ilgi büyük oldu. Kapalı pazar yerindeki 3 balıkçının tezgahındaki 420 kilogram hamsi, 4 saatte tükendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada çevresi ile Ege Denizi açıklarında avlandı. Bu bölgede avlanan 600 kilogram 'Ege hamsisi', günün ilk ışıklarıyla birlikte kamyonlarla Marmaris'e getirildi.

Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki av yasağı nedeniyle 'Hamsi bulamayacağız' düşüncesine kapılan Marmarisliler, 'Ege hamsisine' büyük ilgi gösterdi.

Tezgahlarda kilosu 30 liradan satışa sunulan Karadeniz hamsisi lezzeti aratmayan ve daha iri olan Ege hamsisine ilgi büyük oldu. Marmaris Kapalı Pazaryeri'ndeki 3 balıkçı da talebe yetişmek için 5'er personel ile hamsi temizled. 3 balıkçının tezgahındaki toplam 420 kilogram hamsi, 4 saat içinde tükendi.

'EGE HAMSİSİ KARADENİZ HAMSİSİNİ ARATMADI'

40 yıldır Marmaris'te deniz ürünleri satışı yapan Durmuş Ali Yücel, "Yasak dışında kalan Tekirdağ, İğneada ve Ege Denizi'nde hamsi avı var. Karadeniz hamsisini aratmıyor. Ege hamsisi iri ve ucuz olduğu için daha çok satılıyor. Beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Avlanma ne kadar çok olursa deniz ürünleri de çok olur. Balık ve deniz ürünlerinin çok olması fiyatları da ucuzlatır" dedi.

20 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, "Karadeniz hamsisine yasak gelince yerini Ege hamsisi aldı. Ege hamsisi daha iri ve Karadeniz hamsisine benzemese de yakın lezzeti var. Karadeniz hamsisi suyundan dolayı biraz daha yağlı olur. Ege hamsisi ise daha az yağlıdır. Günde 8-10 kasa Ege hamsisi temizliyoruz. Bir kasa 14 kiloya denk gelmekte. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi daha yoğun talep oluyor. Şu anda ilçedeki üç balıkçıda kilosu 30 liradan satılıyor. Fiyatı ucuz ve lezzeti güzel olunca haliyle talepte artmakta" dedi.

14 yıldır balıkçılık yapan Hamit Yücel de "Talebe yetişmek için Ege hamsisi temizliyoruz. Lezzetinde fazla bir fark olmadığı ve ucuz olduğu için talep yoğun. Bir kilo Ege hamsisi ile 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyar" şeklinde konuştu.