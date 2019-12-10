EGİAD'da markalaşma konuşuldu

EGİAD marka bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsü olan 'Markalaşma Yolunda Turquality' seminerinde konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Turquality programı ile Türkiye'nin markalı ürün ihracatında artış göstermesinin hedeflendiğini belirtti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Marka Zirvesi öncesi marka bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünde 'Markalaşma Yolunda Turquality' konusunu ele aldı. EGİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Contrust İzmir Danışmanlık ve Eğitim Firması Yönetici Ortağı Günkut Gürşen, Turquality programının içeriği, amacı, ön koşulları, Marka Destek Programı ve Turquality Destek Programı, destek oranları ve Turquality Programı hazırlık sürecinin nasıl ilerlediği konusunda EGİAD üyelerini bilgilendirdi. EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Pazarlama Müdürü Y.Baran Kayhan ise Söktaş Firmasının Turquality süreci ile ilgili bilgi verdi.

İlk ve tek

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin markalı ürün ve hizmetler ile pazarda yer almalarının işletmelerin zorlu rekabet ortamında oldukça avantajlı bir konum elde etmelerine yardımcı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Zaman içerisinde önemi artan ve küresel pazarlarda güç sahibi olan küresel markalar, kendi ülkeleri için ekonomik anlamda birer zenginlik kaynağı haline gelmektedir. Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması ve dış ticaret açığının kapatılabilmesi için katma değerli ve markalı ürünler üretilerek uluslararası pazarlara sunulması oldukça önemlidir. Uluslararasılaşma ve markalaşma ile elde edilebilecek avantajlar Türk işletmelerinin dış pazarlardaki konumunu güçlendirerek daha güçlü sermaye yapılarının oluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın ihracatı geliştirmeye yönelik oluşturduğu devlet destekli ilk ve tek marka destek programı olan Turquality Destek Programı uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelere itici bir güç olmayı aynı zamanda Türk markalarının dış pazarlarda oluşturacağı talep ile birlikte Türkiye'nin markalı ürün ihracatında artış göstermesini hedeflemektedir.

5 yıllık destek veriliyor

Contrust İzmir Danışmanlık ve Eğitim Firması Yönetici Ortağı Günkut Gürşen, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality destek programının temel noktasının ihracatı geliştirmekten ziyade, marka geliştirmeyi önceliğine aldığını belirterek, "Esasında Turquality destek programının iki temel amacı var. Birincisi 2023'teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma amacıdır. İkincisi ise bu amaç doğrultusunda en az 10 tane global firma yaratmayı sağlamaktır. 2018 yılının haziran ayına kadar Turquality programının iki temel koşulu vardı. Marka tescilinin Türkiye'de olması ve yabancı bir ülkede şubesinin olması gerekiyordu. Ancak bakanlık artık firmaları tanımak istiyor. Bu kapsamda ön sohbet yani ön eleme yapılıyor. Bu ön elemeden sonra otomasyon sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bakanlık size denetçi atıyor. 25 bin TL+KDV dahil ön inceleme ücreti ödüyorsunuz. Denetim olduktan sonra bir ay içinde ilgili firma raporu bakanlığa sunuyor. 4 ay sonunda değerlendirme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse 1 Ocak 2020'de bu sürece başlayınca 1 Ağustos ya da 1 Eylül tarihinde programa girip girmediğinizi görebiliyorsunuz. Projenin ucu açık 5'er yıllık dönemler olarak devam ediyor. Her pazar için 5 yıllık destek alıyorsunuz. Eskiden 5+5 yıl toplam 10 yıl destek alabiliyordunuz. Artık programın 10 yıllık bir kıstası yok. Marka menşeinin Türk tescilli olması gerekiyor. Tüzel kişiliğin ortaklık yapısı değil, markanın menşei önemlidir. Bir tüzel kişilik en fazla iki markası, bir holding en fazla 6 markası ile desteklenebilir" ifadelerini kullandı.

3 milyon dolar ihracat şartı

Gürşen, Turquality destek programına başvuracak olan bir firmanın son 3 takvim yılı içinde ortalama 3 milyon dolar ihracat yapması yani 3 senede 9 milyon dolarlık ihracat rakamını yakalaması gerektiğine değinerek, "Bu program ilk çıktığında çok başvuru olduğu için mutlaka ihracat yapma koşulu getirdi. İlk zamanlarda pilot sektör olarak tekstil ve hazır giyim seçildi ancak her geçen yıl farklı sektörlerden de başvurular yapılmaya devam ettiği için hazır giyim ve tekstil sektörünün pastadaki payının oranı her sene düşmektedir. 197 firma Turquality Destek Programında yer alıyor. 122 firma ise Marka Destek Programında yer alıyor. Firmalar 4 yıl boyunca Marka Destek Programı alıyor. Mutlak surette 4 yıl boyunca sizin Turquality programına geçmeniz bekleniyor. 4 yılın sonunda geçemezseniz program yenilenmiyor" dedi.

Hedef pazarınızı iyi seçin

EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Pazarlama Müdürü Y.Baran Kayhan ise Turquality programının en çok fayda sağlayan kısmının firmalarına kurumsal bir bakış açısını getirmesini ifade ederek, Söktaş firmasının Turquality sürecini şöyle özetledi: "Turquality programı ile kurumsal kimliğimizi baştan aşağı yeniledik. Programın bazı eksik ve dezavantajlı kısımları da var. Alt markalar oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu gördük. Yeni markalar yaratamıyorsunuz. Programa 2007 yılında kabul edildik. Ancak dünya markası olmak için 5 yıl yeterli değil. Bakanlık 5 yıl sonrasındaki süreci şirkete bırakıyor. Bir de Turquality programında olunca gözde bir firma oluyorsunuz ve herkes sizi ziyaret etmek istiyor. Hedef pazar seçimi tamamen firmaya ait. Söktaş olarak bu süreçte biz 80'den fazla ülkede 2 binden fazla müşteriye ulaştık. Turquality bize vizyon oldu. Markayı yaşatma konusunda bize güç verdi ve bizi bir hedef doğrultusunda hizaya soktu. 2017'de Türkiye'nin en değerli 100 markası arasına girdik. Turqualiyt programını destekliyoruz. Söktaş'ın yolculuğu EGİAD üyelerine ilham olsun. EGİAD'Dan, İzmir'den güzel markalar çıksın."