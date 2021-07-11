'Erkeksen gel' atışması ölümle bitti!

Aydın'ın Didim ilçesinde, Haydar Ali Deryol (35), tartıştığı Salih Ahmet Kahya'yı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden Haydar Ali Deryol sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi ise serbest bırakıldı

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi 561 Sokak Salihli Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Ahmet Kahya sokak üzerinde Haydar Ali Deryol ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haydar Ali Deryol yanında getirdiği tabancasıyla Kahya'ya ateş ettikten sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Salih Ahmet Kahya'nın kanlar içerisinde yığıldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Ahmet Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından hırsızlıktan 4 suç kaydı bulunan Kahya'nın cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ERKEKSEN GEL'

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları, motosikletli bir kişinin geldiğini ve ikili arasında 'erkeksen gel' diye konuşma geçtiğini, ardından Salih Ahmet Kahya'nın sol karın kısmından tabancayla vurulduğunu söyledi. Polis ekipleri cinayeti çözmek için özel bir ekip kurdu. Salih Ahmet Kahya ve eşinin telefon kayıtlarını incelemeye alan ekipler en son Mehmet Hanifi D. (35) ve Haydar Ali Deryol ile görüştüğünü tespit etti. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) Haydar Ali Deryol’un olaydan 15 dakika sonra, motosikletle arkasında bir kadınla Akbük Mahallesi yönüne kaçtığı belirlendi. Ekiplerce adresleri tespit edilen Mehmet Hanifi D., Haydar Ali Deryol, Negihan A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca şüphelinin evinde 3 parçaya ayrılmış olarak buzdolabında bulundu. Polis ekiplerince ifadesi alınan Negihan A., Haydar Ali Deryol ile 1 ay önce tanıştıklarını ve akşam Altınkum'da oturduklarını belirtip, "Haydar Ali Deryol'a telefon geldi ve yanımdan ayrıldı. Bir süre sonra beni aradı, istediği yere gittim. Haydar, 'Birini vurdum hadi gidelim' dedi. Daha sonra Akbük'te bir eve gittik ama huzursuz olup, sabah evden ayrıldım" dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Ali Haydar Deryol tutuklanırken, Mehmet Hanifi D. ve Negihan A. ise savcılıktan serbest bırakıldı.