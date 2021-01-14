Eşi tarafından boğazı kesilen kadın: Hâlâ tehdit ediyor!

Manisa'da eşi tarafından boğazı kesilen ve tesadüfen kurtarılan 31 yaşındaki Esra Oymak, korku dolu anlarını unutamıyor

Olay Manisa'da 20 Kasım tarihinde yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Esra Oymak, gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen 32 yaşındaki eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine sinirlenen koca, çocuklarının önünde genç kadının boğazını falçatayla kesti.Boğazında 15 santimetrelik bir kesik oluşan genç kadın, tesadüfen o sırada gelen anne ve babasının kendisini pencereden çıkarması ile kurtuldu. Hemen Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Esma Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı.

İhbar üzerine tutuklanan Mikail Oymak ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O günden bu yana çocukları ile birlikte psikolojik tedavi gören Esma Oymak, eşinin cezaevinden tehditlerini sürdürdüğünü söyledi.



Yaşadığı olayın rüyalarına girdiğini anlatan Oymak, "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle. Cezası neyse çeksin istiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. Şu an tedavi amaçlı haplar kullanıyorum. Daha da kötü olmaya başladım, çocuklarım da aynı şekilde kötü durumda. Çocuklarımı daha dün psikoloğa götürdüm. 'Yine gelir, tekrar aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

TEHDİT EDİYOR

O anların gözünün önünden gitmediğini anlatan genç kadın, eşinin amacının kendisini korkutmak değil öldürmek olduğunu söyledi. Eşinin kendisine cezaevinden mektuplar yazıp tehdit ettiğini de anlatan kadın, mektubun bile kendisini tedirgin ettiğini ve mektupların gelmesini istemediğini ifade etti. Artık kimseye güveninin kalmadığını belirten Oymak, herkesten korkmaya başladığını da söyledi.