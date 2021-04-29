Eski eşinin evinin önünde intihar etti!

Muğla'da bir kişi boşandığı eski eşinin evinin yakınında rastgele ateş açtıktan sonra intihar etti

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 21.00 sıralarında 47 yaşındaki Turgut Ş., yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı ve 2 çocukları olduğu eski eşinin oturduğu evin yakınına gitti. Turgut Ş., burada etrafa rastgele 5 kez ateş açtı. Turgut Ş., daha sonra da silahı başına dayayıp ateş etti. Korku ve endişe ile olaylı izleyen mahalleli durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Turgut Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.