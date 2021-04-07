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Evinden iki kamyon çalıntı eşya çıktı!

Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 kamyon çalıntı eşya ele geçirildi

Evinden iki kamyon çalıntı eşya çıktı!
07 Nisan 2021 Çarşamba 14:57

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezi ile bazı ilçelerdeki hırsızlık olaylarının failini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, 280 farklı güvenlik kamerasının kayıtları üzerinde yaptıkları incelemelerde bir otomobil üzerinde yoğunlaştı.

Otomobilin, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli H.K. (50) evinde gözaltına alındı.

Evde arama yapan ekipler, evin çatı ve bodrumunda bulunan çalıntı eşyalara el koydu.

Eşyalar arasında mutfak tüpleri, tencereler, halılar ve televizyonların yanı sıra bir bağlama ile bir oyuncak ayı da dikkati çekti.

Çalıştığı tamirci dükkanından akü de çaldığı tespit edilen şüphelinin, otomobiliyle çalıntı eşyaları gece saatlerinde evine getirdiği, kurduğu vinç sistemiyle çatıya çıkardığı belirlendi.

İşlemler için karakola götürülen H.K'nin ifadesinde, borçlarını kapatmak için hırsızlık yaptığını, borcunu ödedikten sonra kalan eşyaları iade etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Hırsızlık mağdurlarından Feriş Ağırcan, AA muhabirine, evinden kazanların çalındığını belirterek, şüphelinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mağdurlar arasında Honaz ilçesinde ikamet eden, televizyon dizilerinde oyunculuk yapan Mustafa Yıldıran ile Kemal Yıldıran'ın da bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #hırsızlık #çalıntı eşya
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