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Evli ve iki çocuk babası, internetten tanıştığı kızı kaçırdı!

Denizli'de, internet üzerinden oynanan oyunda tanıştığı Kayseri'de yaşayan kız çocuğu G.K.'yi (16) kandırıp kaçırdığı öne sürülen A.C. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin yanındaki G.K. ise ailesine teslim edildi

Evli ve iki çocuk babası, internetten tanıştığı kızı kaçırdı!
05 Haziran 2021 Cumartesi 08:20

Evli ve 2 çocuk babası A.C., internette oyun oynarken tanıştığı G.K.'yi kandırıp, 3 gün önce Kayseri'den yaşadığı Denizli'ye götürdü. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, G.K.'nin, A.C.'nin yanında olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı. Aynı evde bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi. A.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli'ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kız kaçırma #çocuk kaçırma
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