AŞK MEKTUPLARI SATILDI
AŞK MEKTUPLARI SATILDI
0
BİR ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ
BİR ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ
0
FOTOĞRAF PAYLAŞIRKEN DİKKAT!
FOTOĞRAF PAYLAŞIRKEN DİKKAT!
0
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
0

Fanatik Galatasaraylı maçın stresine dayanamadı, hayatını kaybetti!

Aydın'da bir kişi şampiyonluk heyecanına dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan taraftar doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Fanatik Galatasaraylı maçın stresine dayanamadı, hayatını kaybetti!
16 Mayıs 2021 Pazar 08:52

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Muharrem Günay (35), Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #maç #kalp krizi ölüm #galatasaray taraftar ölüm
Önceki Haber
Kahveciler Odası Başkanı: Haklarımızı helal etmiyoruz
Sonraki Haber
İzmir'de Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
Motosikletle gezi acı bitti!
Motosikletle gezi acı bitti!
0
Bayramın ilk günü oğullarının şehit haberini aldılar!
Bayramın ilk günü oğullarının şehit haberini aldılar!
0
Boğulmak üzere olan üç torununu kurtardı ama...
Boğulmak üzere olan üç torununu kurtardı ama...
0
Mezarlığa giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 3 yaralı
Mezarlığa giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 3 yaralı
0
Büyük Menderes kurudu, çiftçi susuz kaldı
Büyük Menderes kurudu, çiftçi susuz kaldı
0
Yıllardır biriktirdiği paralarını dolandırıcılara böyle kaptırdı
Yıllardır biriktirdiği paralarını dolandırıcılara böyle kaptırdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.