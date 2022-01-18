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Fethiye'de feci kaza: O anlar saniye saniye görüntülendi

18 Ocak 2022 Salı 15:50

Muğla Fethiye'de yolun karşısına geçmek için kenarda bekleyen kadına otomobil çarptı. Kazada tahilsiz kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye görüntülendi

Hilmi M. idaresindeki 48 LY 561 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Kavşağı'nda, Ali K. yönetimindeki 48 HA 696 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Hilmi M'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen Seher Kuşgöz'e (24) çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Kuşgöz, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kuşgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerasınca kaydedildi. İki otomobilin çarpışma anının yer aldığı görüntülerde, savrulan otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına çarptığı görülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #kaza #trafik kazası #ölüm
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