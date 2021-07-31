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Fethiye de yanıyor! Molotof kokteyli iddiası!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor

Fethiye de yanıyor! Molotof kokteyli iddiası!
31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:29

Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fethiye #fethiye yangın #ovacık yangın #yangın #muğla
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