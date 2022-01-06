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Genç hemşire ölü bulunmuştu. Çantasından çıkan not olayı aydınlattı!

Genç hemşire ölü bulunmuştu. Çantasından çıkan not olayı aydınlattı!
06 Ocak 2022 Perşembe 10:54

Denizli'de ataması yeni yapılan genç hemşire kaybolduktan 6 gün sonra dere kenarında boğazı ve bileği kesilmiş halde ölü bulundu. 23 yaşındaki hemşirenin çantasından ise 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir notun çıktığı öğrenildi

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile buluşacağını söyleyerek evden çıkan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, kaybolduktan 6 gün sonra ölü halde bulundu.

Yiğit'e ulaşamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yiğit'i bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Motosikletli Yunus timleri Aktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptıkları sırada dere yatağında Yiğit'in cansız bedenine ulaştı.

Boğazı ve vücudunda kesikler olduğu tespit edilen Yiğit'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Yiğit'teki kesiklerin hayati bir tehlike arz etmediği ve aşırı kan kaybından öldüğü belirlendi.

Yiğit'in çantasında yapılan incelemede ise 'Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir' şeklinde yazılı bir not bulundu.

Etiketler; #denizli #hemşire ölüm #hemşire intihar #batuhan yiğit
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