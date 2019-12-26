Gıda mühendisi Cansu, intihar etti

Denizli'nin Çal ilçesinde, gıda mühendisi Cansu Ç. (25), ailesiyle yaşadığı evde, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
26 Aralık 2019 Perşembe 15:35

Olay, gıda Mühendisi Cansu Ç.'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ailesinin evinde meydana geldi. Dün saat 20.00 sıralarında, odasına çekilen Cansu Ç.'yi merak eden yakınları, odaya girdi. Kızlarını tavana asılı bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Cansu Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Cansu Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma Cansu Ç.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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