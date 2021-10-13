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Hakim lojmanda ölü bulundu!

Aydın Adliyesi'nde görev yaptığı öğrenilen 53 yaşındaki hakim Aydın Tuncalı, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin sonunda belli olacak

Hakim lojmanda ölü bulundu!
13 Ekim 2021 Çarşamba 08:35

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında meydana geldi. Lojmanda kalan Aydın Tuncalı’dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #hakim ölüm #ölü bulundu
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