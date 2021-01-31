KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
0
220 MİLYON YILLIK İZ
220 MİLYON YILLIK İZ
0
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
0
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0

Hemşire, yürüme güçlüğü çeken eşeğe sahip çıktı

Aydın'da yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplenen hemşire İnci Özbaş, işinden kalan zamanının büyük bölümünü sağlığına kavuşturduğu hayvanla geçiriyor

31 Ocak 2021 Pazar 12:13

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalışan 22 yaşındaki İnci Özbaş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın Temsilcisi Şenay Tekinbaş'ın yaralı eşeğe ilişkin sosyal medya paylaşımı üzerine harekete geçti.

Tekinbaş ile iletişim kuran Özbaş, yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplendikten sonra babasının yardımıyla Dalama Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.

Evde çok sayıda kedi de besleyen Özbaş, bakımıyla yakından ilgilendiği hayvana "Pamuk" adını verdi. Genç hemşirenin yakından ilgilendiği hayvan, yaklaşık 1 ay gibi sürede ayağa kalktı. 

İş dışındaki vakitlerini "en yakın dostum" diye nitelendirdiği eşeğine ayıran Özbaş, hayvanın tüm bakımlarıyla da ilgileniyor.

Evin bahçesinde kendisi için yaptırılan kulübede kalan ve zaman zaman kedilerle iç içe olan hayvanın, o anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Genç hemşire, havanın güzel olduğu vakitlerde ise Pamuk ile yürüyüşe çıkıyor.

Özbaş yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini, onlara yardım ettiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden beri eşek sahiplenmek istediğini aktaran Özbaş, "Çocukken izlediğim bir çizgi filmde yavru bir eşek annesini kaybediyordu. O eşeğe bir kuş eşlik ediyordu. Onlar arkadaşlıklarını sürdürüyordu. Kuş sonra uçmaya başlıyordu. Bundan dolayı eşeği çok seviyordum." dedi.

"İlk geldiğinde çok korkuyordu"

Pamuk'un eve ilk geldiğinde çok ürkek olduğunu belirten Özbaş, "Eşek ilk geldiğinde çok korkuyordu, sürekli dayak yemiş, sevmek için elimi uzattığımda çekiniyordu. Şu an çok iyi ve geldiğinden beri de kilo aldı. Sevdiriyor kendini, oyunlar oynuyor. Ona da kendisine ait kişisel bakım malzemeleri aldık." ifadelerini kullandı.

Hayvanın insanlardan artık kaçmadığını vurgulayan Özbaş, şöyle devam etti:

"Onu tarıyoruz, topaklanmış tüylerini kesiyoruz. Yaraları vardı, onların bakımını yapıyoruz. Bir canlıya ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum. O arkadaşım, dostum oldu. Artık hayatının geri kalanını bizimle geçirecek. Hayvanlar mal değil candır. Onları, insanlardan ayırmaksızın çok seviyorum. Bütün insanların da bu şekilde olmasını istiyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #hemşire #eşek #eşek sahiplenme
Önceki Haber
İzmir'de enginar zamanı
Sonraki Haber
PTT'de ucuz yağ satılacak dediler ama...
Peynir, çay, bakliyat... kaçak ürün operasyonu
Peynir, çay, bakliyat... kaçak ürün operasyonu
0
Yağmur nedeniyle mahsur kalan aile, iş makinesi ile kurtarıldı
Yağmur nedeniyle mahsur kalan aile, iş makinesi ile kurtarıldı
0
Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
0
'Hayalet köy' görenleri hayran bırakıyor
'Hayalet köy' görenleri hayran bırakıyor
0
Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
0
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.