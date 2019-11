Her şeyi ben bileceksem bürokratlara ne gerek var

Yürüme güçlüğü dolayısıyla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından döndüğü Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dinleniyor.

İstanbul'da diş tedavisi de gördüğü belirtilen Girik'i, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği Torba Mahallesi'nin muhtarı Suat Kaya birlikte ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Belediyede ağırlamak isteriz

Girik'i tekrar ilçede görmekten mutlu olduklarını dile getiren Aras, ünlü oyuncunun bir an önce eski sağlığına kavuşmasını istediklerini ifade etti. Bodrum'un birçok ünlü isme ev sahipliği yaptığına işaret eden Aras, bunların içinde ilçeyle özdeşleşen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in önemli bir değer olarak öne çıktığını belirtti. Aras, "Kapımız size her zaman açık, sizi belediyemizde ağırlamaktan onur duyarız. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşmanızı dilerim. Siz artık Bodrum'la özdeşleşmiş ülkemizin çok önemli bir değerisiniz" diye konuştu.

Aras, belediyenin çalışmalarıyla ilgili de Girik'e bilgi verdi.

Başkanlık kadına yakışıyor

Girik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin de 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı. Belediye başkanlığını severek yaptığını dile getiren Girik, "Belediye başkanlığı görevi kadına yakışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Girik, başkan olduğu döneme ilişkin bir anısını da şöyle anlattı: "Koca koca dosyalar imza için önüme getiriliyordu. Yığınla dosyalar geliyordu. Ben de çağırıyordum belediyenin avukatını soruyordum, 'İmza atarsak ne olur, atmazsak ne olur?' diye. İki nüsha evrakların bir nüshasını imzalayıp, diğer nüshasını ise saklıyordum. Bir konu oluyordu çağırıyordum daire başkanlarını 'Nedir bu?' diye, onlar da 'Efendim siz daha iyi bilirsiniz' diyorlardı. En nihayetinde dedim ki 'Ben bilirsem her şeyi siz ne işe yarıyorsunuz?" Girik'in bu anısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve diğer ziyaretçileri güldürdü.