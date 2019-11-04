İçinden yanmış ceset çıkartıldı

Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu.

İçinden yanmış ceset çıkartıldı
04 Kasım 2019 Pazartesi 15:30

Uşak Yeniceköy Caddesi yakınlarında bir çoban, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, içi yanmış otomobildeki cesedin, üç gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'a ait olduğunu belirledi. Vücudunda yanıklar bulunan Erkan'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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