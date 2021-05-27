İğrenç olay komşuların dikkati üzerine ortaya çıktı!

Aydın'da dini nikahlı eşinin kızlarına cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı

Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İ.U.'nun dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Ç.G.'nin 12 ve 14 yaşındaki kızlarını ara ara ormanlık araziye götürmesi komşuların dikkatini çekti.

Durumdan şüphelenen komşular olayı polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri geçtiğimiz salı günü İ.U.'nun evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.U., cinsel taciz iddialarını kabul etmedi. Ancak küçük kızların psikolog eşliğinde verdiği ifadede cinsel istismar ortaya çıktı.

Olayın ardından iki kız kardeş, Aydın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korumaya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.U., aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.