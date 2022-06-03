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İki ilde dikkat çeken sonuç! AK Parti oy kaybetti, İYİ Parti yükselişte...

ORC Araştırma geçmiş dönem seçimlerle son yaptığı anketi kıyasladı. Buna göre 2018 yılında Aydın'da birinci çıkan CHP ve AK Parti'nin ilde oy kaybettiği gözlendi. Aydın'da CHP oy kaybetse de birinci parti olmaya devam ederken, İYİ Parti ise oyunu yüzde 27.3'e çıkartarak ikinci parti oldu. Denizli'de de AK Parti'nin oyları düşerken, CHP ve İYİ Parti oylarını artırdı

İki ilde dikkat çeken sonuç! AK Parti oy kaybetti, İYİ Parti yükselişte...
03 Haziran 2022 Cuma 09:01

Türkiye, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere doğru ilerlerken ORC Araştırma tarafından yapılan anket, 2018 yılı ile günümüzdeki oy oranları arasındaki farkı gözler önüne serdi. Yapılan son araştırmada Aydın ve Denizli ili mercek altına alındı.


CHP HÂLÂ BİRİNCİ AMA...

ORC Araştırma tarafından hazırlanan son anket sonuçları sosyal medyadan paylaşıldı. Buna göre, 2018 yılındaki genel seçimlerde Aydın'da yüzde 33.9 oy alarak birinci çıkan CHP,yüzde 1.8 puan kaybetti. CHP, bu kayıpla yüzde 32.1'e gerilerken Aydın'da birinci parti olma konumunu devam ettirdi.

Aydın'da 2018 seçimleri verilerine göre ikinci olan Ak Parti, son ankette kayıp yaşayarak üçüncülüğe geriledi. 2018'deki seçimde yüzde 32.5 oy alan Ak Parti, son ankette yüzde 26.7 oy topladı. Yüzde 5.8 oy kaybeden Ak Parti, bu sonuçla Aydın'daki ikinci parti olma konumunu kaybetti ve üçüncülüğe geriledi.

2018 seçimlerinde Aydın'da yüzde 14.8 oy alarak üçüncü olan İyi Parti, paylaşılan ankette büyük bir çıkış yaptı. İyi Parti, yüzde 14.8 olan oy oranını, 12.5 puan artışla yüzde 27.3'e yükseltti. İyi Parti, bu sonuçla Aydın'da en çok oy olan ikinci parti oldu.


DENİZLİ'DE İYİ PARTİ VE CHP YÜKSELİŞTE


Denizli'de de Aydın'da olduğu gibi CHP ve AK Parti oy kaybederken, İYİ Parti oy oranını artırmayı başardı. AK Parti, 2018'de yüzde 40.7 olan oy oranını yüzde 32.5'e düşürdü. CHP ise 28.1 olan oyunu yüzde 30.3'e çıkardı. Denizli'de en büyük artışı İYİ Parti yaptı. İYİ Parti, yüzde 16.5 olan oy oranını yüzde 24.8'e yükseltti.

Etiketler; #orc araştırma #anket #aydın anket #denizli anket #chp #ak parti
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