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İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:26

Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamadı.

Durumu ağır olan 4 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarındaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rabia B'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #kütahya kaza #ölüm #trafik kazası
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