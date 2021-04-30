ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
0
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
0
O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0

İki TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da Niyazi Gümüş'ün kullandığı TIR, karşı şeritte Mustafa Arıtürk’ün kullandığı TIR’a çarptı. Kazada Gümüş ve yanındaki Mustafa İsot, hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı

İki TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
30 Nisan 2021 Cuma 12:42

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47’nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’ya sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bariyerleri aşan TIR, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada Gümüş’ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR'daki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot’un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer TIR'ın sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya kaza #tır kazası
Önceki Haber
İzmir'de denetim trafiği!
Sonraki Haber
İki öğün beslenerek yenilenin
Üzerine kapı düşen infaz koruma memuru öldü!
Üzerine kapı düşen infaz koruma memuru öldü!
0
Tam kapanmada bir ilk! Bu ilde marketlere kısıtlama geldi!
Tam kapanmada bir ilk! Bu ilde marketlere kısıtlama geldi!
0
Bodrum'un nüfusu 500 bini aştı. Yoğun bakım yatak sayısı ise 30!
Bodrum'un nüfusu 500 bini aştı. Yoğun bakım yatak sayısı ise 30!
0
Yok artık! Belediyenin çiçeklerini çaldılar!
Yok artık! Belediyenin çiçeklerini çaldılar!
0
Çiftçinin izin belgesi çilesi!
Çiftçinin izin belgesi çilesi!
0
Eski eşinin evinin önünde intihar etti!
Eski eşinin evinin önünde intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.