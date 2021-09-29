KIZILCIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
KIZILCIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
0
KIRIK KALP SENDROMUNA DİKKAT!
KIRIK KALP SENDROMUNA DİKKAT!
0
ABD'DE KORKUNÇ OLAY!
ABD'DE KORKUNÇ OLAY!
0
SESTEN 5 KAT HIZLI FÜZE
SESTEN 5 KAT HIZLI FÜZE
0

İnternet aşkı 4 ay sürdü! Üstelik şimdi boşanamıyor da!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (44), sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlendiği, 4 ay sonra ise ülkesine dönen Endonezyalı Nel Mawati'den (39) boşanmanın yollarını arıyor. Kaya "Resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi

İnternet aşkı 4 ay sürdü! Üstelik şimdi boşanamıyor da!
29 Eylül 2021 Çarşamba 13:10

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

'NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:

"Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının Eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #internet aşkı #endonezyalı eş #google translate aşkı
Önceki Haber
Denizde kayboldu, karada bulundu!
Sonraki Haber
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Birlikte alkol aldığı kişiyi 7 bıçak darbesi ile öldürdü!
Birlikte alkol aldığı kişiyi 7 bıçak darbesi ile öldürdü!
0
Otelin sitesini kopyalayıp 300 bin TL'lik vurgun yaptılar!
Otelin sitesini kopyalayıp 300 bin TL'lik vurgun yaptılar!
0
Denizde kayboldu, karada bulundu!
Denizde kayboldu, karada bulundu!
0
Polisten kaçarken kaza yapıp öldü!
Polisten kaçarken kaza yapıp öldü!
0
Büyük Menderes en kurak dönemini yaşıyor!
Büyük Menderes en kurak dönemini yaşıyor!
0
Manisa'da kaza: İki kardeş öldü!
Manisa'da kaza: İki kardeş öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.