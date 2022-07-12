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İş insanı ve eşi sürat teknesinde ölmüştü! Kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği, kızları Mina Pala'nın (12) yaralandığı kazada, sürat teknesinin hızının yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirtilirken, çiftin dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını çarparak yaşamını yitirdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi

İş insanı ve eşi sürat teknesinde ölmüştü! Kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
12 Temmuz 2022 Salı 14:25

Olay, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı Ankaralı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazelerinin dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, bugün öğlen İzmir Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kahramankazan ilçesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi. Ünal Pala'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü. Öte yandan, Pala çiftinin, çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #sürat teknesi kaza #ölüm
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