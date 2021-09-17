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İstediği şarkı çalınmayınca kurşun yağdırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlenmek için gittiği eğlence merkezinde istediği şarkı çalınmayan Nuri G. (43), gelen hesabı da yüksek bulduğunu ileri sürüp, iş yerinin sahibinin içinde bulunduğu lüks otomobile tabancayla ateş açtı. Sadırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, Nuri G., jandarma tarafından gözaltına alındı

İstediği şarkı çalınmayınca kurşun yağdırdı
17 Eylül 2021 Cuma 12:34

Olay, geçen 14 Eylül'de Pamukkale ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlenmeye gelen Nuri G., iddialara göre istediği şarkı çalınmayınca iş yeri yetkilileri ile tartıştı. Nuri G., tartışmanın ardından eğlence merkezinden çıkıp, otomobiline bindi. Nuri G., otomobiliyle ayrılmadan önce iş yeri sahibinin içinde bulunduğu araca tabancasıyla 6 el peş peşe ateş edip, kaçtı. İş yeri sahibi olaydan, yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuri G.'yi saklandığı apart dairesinde yakaladı. Aparttaki aramada Nuri G.'ye ait ruhsatsız 1 tabanca ile 99 mermi ele geçirildi. Nuri G'nin. ifadesinde, eğlence merkezinde istediği şarkının çalınmadığını ve yüksek hesap geldiğini bu nedenle sinirlenip, işletme sahibinin otomobilini kurşunladığını söylediği öğrenildi. Nuri G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #istediği şarkı #kurşun yağdırdı
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