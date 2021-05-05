İsyan edip çay kazanını sokağa attı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan ve devletten destek alamadığı için isyan ederek çay kazanını sokağa atan yurttaşa bugüne kadar yalnızca 5 bin 100 lira destek sağlanmış

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde geçinemediğini ve desteklemeden yararlanmadığını söyleyerek çay kazanını sokağa atmış, 'Lanet olsun böyle adalete' diyerek tepki göstemişti.

Pandemi döneminde müşteri kaybeden 21 yıllık kahveci, “Bir tek yardım yok. Lanet olsun böyle adalete, lanet olsun. Hiçbir şey istemiyorum artık, devletten de yardım istemiyorum. Ocak da onların olsun kahveyi de kapatıyorum” diyerek çay kazanını fırlattı.

Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Üçkan'a 14 ayda 5 bin 100 lira destek sağlandığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu süreçte Ufuk Üçkan'a Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Nisan 2020 tarihinde bin lira, 15 Aralık 2020 tarihinde 600 lira olmak üzere toplamda bin 600 lira, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ‘Gelir Kaybı Desteği’ adı altında 3 ay boyunca biner lira olmak üzere toplam 3 bin lira ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz."