İzmir'den yangın bölgesine canlı hayvan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmirli hayırseverler tarafından Muğla'da yangından zarar gören yetiştiricilere dağıtılmak üzere temin edilen besi hayvanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Menteşe ilçesindeki Bayır Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 60 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanın yangın mağduru 16 yetiştiriciye teslim edildiğini söyledi.

Yangın döneminde zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Saylak, "Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Bir yüzyılda yaşanabilecek felaketleri kısa süre içerisinde yaşadık ancak her güçlüğe rağmen devletin ve milletin verdiği güç ile bu zorlukların üstesinden en kısa sürede gelecek, yaralarımızı saracağız." dedi.

Saylak, hayvanların Seydikemer, Köyceğiz, Marmaris ve Menteşe ilçelerinde yangından zarar gören üreticilere verildiğini kaydetti.

Üreticilere yem ve tedavi desteklerinin devam ettiğine işaret eden Saylak, "Üreticilerimize sergiledikleri bu gönüllü ve güzel davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Ferasetli bir millete sahip olmamız, bizim en büyük şansımızdır. Devlet ve millet tek güç tek yürek her güçlüğün üstesinden geldiği gibi bu afetlerin üstesinden de gelecektir." diye konuştu.

Hayvanları teslim alan üreticiler de destek verenlere teşekkür etti.