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Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Marmaris'e bıraktılar!

Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Marmaris'e bıraktılar!
09 Ağustos 2022 Salı 18:08

İzmir'den kamyonete bindirilen Afganistan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmen, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakıldı. Göçmenler yakalanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne dün saat 19.00 sıralarında üzeri brandayla kapatılan bir kamyonetin şüpheli olduğu yönünde ihbar yapıldı. Polis, güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi'nde kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak, Afganistan ve Filistin uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. 100 metre ileride durdurulan kamyonetteki organizatör şüphelileri R.K. ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmenleri, 'Yunanistan geldiniz' diyerek, Marmaris'e bıraktıkları ortaya çıktı.

Göçmenlerin kamyonetin kasasından inme ve etrafa dağılma anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #muğla #marmaris #kaçak göçmen
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