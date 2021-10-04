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Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetin saman yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu çıkan yangında, kamyonette sıkışan yolcu hayatını kaybetti

Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
04 Ekim 2021 Pazartesi 14:07

Akhisar-Gölmarmara yolundaki Hacıbaştanlar Mahallesi kavşağı yakınlarında, M.A. idaresindeki 45 R 9466 plakalı kamyonet, Ö.N. yönetimindeki 09 LK 221 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin üzerine devrilen samanlar, yanmaya başladı. Sürücüler araçtan çıkmayı başarırken, kamyonette sıkışan Şaban Aşır (27) yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulans ekibi, sürücüleri hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekibi yangını söndürdü, iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Aşır'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #trafik kazası
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