Kask takmayan oğluna trafik polisli doğum günü hazırladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anne, uyarılarına rağmen motosiklete kasksız binen oğlunun doğum gününü, trafik polisiyle yaptığı sürprizle kutladı.

Anne Nuray Kılıç, 18 yaşına giren motosiklet tutkusu olan oğlunun, tembihlerine rağmen arkadaşının kullandığı motosiklete kasksız binmesini farklı bir yöntemle engellemek için trafik polisinin yardımıyla doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Annesinin bir restorana daveti üzerine doğum gününün kutlanacağından habersiz olarak motosikletle buraya gelen Ulaş Berkant Kılıç, trafik polisi Adem Beyaz tarafından restoran önünde durdurularak, kask takmadığı için cezai işlem uygulanacağını söylendi. Ceza makbuzunu yazmak için çıkaran polis memuru, Ulaş'ın doğum gününü kutlayarak, annesinin yazdığı mektubu gence verdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve annesinin yazdığı mektubunu okuyan genç, polis ekiplerine teşekkür etti. Ulaş Berkant Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Öncelikle trafik polislerimize teşekkür ediyorum. Bu kadar olay içinde vakitlerini ayırıp böyle güzel bir organizasyon düzenlemişler. Benim için sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Kılıç da oğluna hem ders vermek istediğini hem de sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Oğlumun trafik polislerinden korkusu aklıma geldi. Çünkü her eve gidişimde, 'Bugün de trafik yakalamadı.' diye konuşuyorduk. İş yerinde çalışırken trafik polisi bir ağabeyimiz vardı, onu aradım. Konudan bahsettim ve 'Yardımcı olurum tabii.' dedi. Bir mektup yazdım oğluma. Oğlumun arkadaşı Sinan, polis Adem bey, ben organize olduk ve oğlumu Ergenekon kavşağında yakaladılar. Ben çok mutlu oldum ve oğlumun mutlu olması için böyle bir sürpriz hazırladım. Onu biraz mutlu edebildiysem ne mutlu bana." Trafik polislerinin kask hediye ettiği Ulaş Berkant Kılıç, daha sonra ailesi ve sevenleri ile doğum gününü kutladı.