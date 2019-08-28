Katliamla karşı karşıyayız

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay: “Kazdağları ve Murat Dağında Siyanürle Altın aranmasına izin verilmesi ülke genelinde ve yurtdışında değişmez gündem olmuşken, doğa katliamları şimdi de Muğla’da Yoğunlaştı!.. Özellikle Murat Dağı öyle bir konumdaki Siyanürle Altın aranması izni verilmesi; Eskişehir, Uşak, Aydın, Kütahya, İzmir illerinde 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren içme ve sulama suyunu etkileyecek, ileride halk üstünde geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açacak!

Muğla’da; Fethiye’deki 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Fethiye’deki dünyanın en önemli doğal alanlarından Kelebekler Vadisi’nin Nitelikli Doğal Koruma alanına düşürülmesi, Köyceğiz’deki Sandras Dağında verilen maden arama ruhsatları, Milas’ın Ilbıra dağının maden sahası ilan edilmesi, Menteşe’nin Karabağlar yaylasında Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı olan yerde MTA’nın maden aramaya başlaması, Burdur Salda Gölüne millet bahçesi izni verilmesi ve bunun yanında ülkemizin daha birçok yerinde çıkan - çıkarılan ve söndürülemeyen orman yangınlarıyla, ülke genelinde açık seçik yapılan doğa katliamlarıyla karşı karşıyayız!..”

TBMM tatilde olmasına rağmen Muğla başta olmak üzere tüm Ege Bölgesinde saha çalışmalarını durmaksızın sürdüren ve son olarak ta Fethiye Belediyesi öncülüğünde Fethiye Deniz Ticaret Odası’nın da destek verdiği,”Daha temiz bir Fethiye için birlikte temizliyoruz” sloganıyla, Fethiye genelinde gerçekleştirilen çevre temizlik etkinliğine, Göcek Beldesi Mahallesinde katılarak çöp toplayan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’la son günlerde ülke genelinde yaşanan Doğa ve Çevre sorunlarını, Köyceğiz Gölü kenarında konuştuk.

Yok ediliyor

Türkiye’nin her köşesinde ormanların, suların, kıyıların çok büyük bir çevre katliamıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Erbay, “Yarınlarımız rant uğruna yok ediliyor, bu yağmaya ve talana karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çocuklarımıza yarınlarda yaşanabilir bir ülke bırakmanın yolu doğamıza sahip çıkmaktan, bu yağmayı durdurmaktan geçiyor. Yerel yönetimlerle merkezi yönetim işbirliği yapıp önlem alınmazsa, bu gidişle ülkemiz Türkiye’miz bitecek.” dedi.

Son dönemde Muğla’da ve ülke genelinde yaşanan çevre katliamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Erbay, “Her gün ormanlarımız yanıyor ya da maden sahaları için katlediliyor. Kazdağları ve Murat Dağında Siyanürle Altın aranmasına izin verilmesi ülke genelinde ve yurtdışında değişmez gündem olmuşken doğa katliamları, şimdi de Muğla’da Yoğunlaştı. Özellikle Murat Dağı öyle bir konumdaki Siyanürle Altın aranması izni verilmesi; Eskişehir, Uşak, Aydın, Kütahya, İzmir illerinde 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren içme ve sulama suyunu etkileyecek, ileride halk üstünde geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açacak!

Yaşanabilecek dünya bırakmayacağız

Muğla’da; Fethiye’deki 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Fethiye’deki dünyanın en önemli doğal alanlarından Kelebekler Vadisi’nin Nitelikli Doğal Koruma alanına düşürülmesi, Köyceğiz’deki Sandras Dağında verilen maden arama ruhsatları, Milas’ın Ilbıra dağının maden sahası ilan edilmesi, Menteşe’nin Karabağlar yaylasında Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı olan yerde MTA’nın maden aramaya başlaması, Burdur Salda Gölüne millet bahçesi izni verilmesi ve bunun yanında ülkemizin daha birçok yerinde çıkan - çıkarılan ve söndürülemeyen orman yangınlarıyla, ülke genelinde açık seçik yapılan doğa katliamlarıyla karşı karşıyayız!”

Doğal güzelliklerimiz rant için yağmalanıyor. Bu alanlar binlerce yılda oluşan, bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik ile yüzlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Doğamıza sahip çıkamazsak yarınlarda çocuklarımıza, torunlarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakamayacağız. Çocuklarımıza yarınlarda yaşanabilir bir ülke bırakmanın yolu doğamıza sahip çıkmaktan, bu yağmayı durdurmaktan geçiyor.” dedi.