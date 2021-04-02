Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu, kurtarılamadı!

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Hamide Ün (90), jandarma iz sürme köpeği 'Elbet' tarafından 17 saat sonra boş arazide baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ün, hayatını kaybetti

Kılavuzlar Mahallesi Kocabaş mevkisinde yaşayan Alzheimer hastası Hamide Ün, dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı. Geri dönmeyen yaşlı kadını 3 saat boyunca aramalarına rağmen bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri de iz sürme köpeği 'Elbet' ile arama-kurtarma çalışması başlattı. Ün, gece boyu süren arama çalışmalarının 17'nci saatinde 'Elbet' tarafından bir arazide baygın halde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamide Ün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.