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Kayıp hemşireden acı haber geldi! Boğazı kesilerek öldürülmüş!

Kayıp hemşireden acı haber geldi! Boğazı kesilerek öldürülmüş!
05 Ocak 2022 Çarşamba 15:53

Denizli'de ailesine arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden çıkan genç hemşire 6 günün sonunda ölü bulundu


Olay 6 gün önce Denizli'de meydana geldi. İstanbul'a ataması yeni yapılan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olan Yiğit'e ailesi ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunuldu.

5 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, 6. gününde polis ekipleri ile beraber Yiğit’i, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde buldu.

Yiğit'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olay yerinde de geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Etiketler; #denizli #hemşire ölüm #batuhan yiğit #ölü bulundu
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