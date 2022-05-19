Kayıp ikizlerin gölette cansız bedenleri bulundu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk kıyafetleri gölet kenarında bulundu. Yapılan aramalarda iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi’nde okuldan çıktıktan sonra iddiaya göre hayvan otlatmaya gittikleri belirtilen 2 çocuktan saat 16.30’dan itibaren haber alamayan aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Okuldan çıktıktan sonra hayvan otlatmaya gittikleri öne sürülen çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalar sırasında Yakuplar Mahallesi bulunan orman göleti kıyısında kaybolan çocuklara ait olduğu düşünülen kıyafetler bulundu. Bunun üzerine arama çalışması gölet etrafında yoğunlaştırıldı.

Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14) kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama çalışması başlatıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle göletten su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi.