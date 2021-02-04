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Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Hacette Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), ailesiyle yazlık evlerine gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy'de kayboldu. Tıp öğrencisini, jandarma komanların da yer aldığı ekipler, arıyor

Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
04 Şubat 2021 Perşembe 13:58

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kayıp üniversiteli #kayıp genç
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