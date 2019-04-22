Kazı yapan işçiler 'lahit' buldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası buldu.

Kazı yapan işçiler 'lahit' buldu
22 Nisan 2019 Pazartesi 14:35

Lahit parçaları Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, polis başka tarihi eserler olma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Susurluk ilçesi İstasyon Caddesi'nde kanalizasyon çalışması için kazdıkları 5 metrelik çukurda lahit parçalarına rastladı. İşçiler, durumu hemen polis ve Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Kanalizasyon çalışmaları durdurulurken, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası bulundukları yerden alınarak, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

4 parça daha bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçasının bulunduğu bölgede, arkeologlar ve müze müdürlüğü görevlileri kontrollü kazı yaptı. Kazıda 4 lahit parçası daha bulundu. Arkeologlar tarafından çıkarılan lahit parçaları, Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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