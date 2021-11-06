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Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa E.'nin kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı
06 Kasım 2021 Cumartesi 14:57

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendisine havladı. Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak geri geldi. Mustafa E.'nin köpeğin üzerine 3 el ateş açması sonucu köpek yaralandı. Bu sırada kafede oturan F.C., A.M.A., G.E. isimli kadınlara da saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mustafa E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelinin kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu arada, Mustafa E.'nin köpeğe ateş ettiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #köpeğe ateş açtı #yahşi plajı
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