Kendisi kaçtı güvenlik kamerasına yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde anne ile kızının otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kendisi kaçtı güvenlik kamerasına yakalandı
10 Haziran 2019 Pazartesi 14:24

Furkan Ç'nin kullandığı 20 BZ 751 plakalı otomobil, Sırakapılar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun'a çarptı. Kazada yaralanan Uzun ile Seven, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken sürücüye vatandaşlar da tepki gösterdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına beyaz renkli bir otomobil çarpıyor. Yere düşen anne ile kıza vatandaşlar yardıma koşarken otomobil olay yerinden uzaklaşıyor.

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