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Kestiği ağaçtan düşüp öldü

Kütahya'da dallarını kesmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Yasin Burnalı (38) hayatını kaybetti

Kestiği ağaçtan düşüp öldü
06 Şubat 2021 Cumartesi 09:12

Dumlupınar Mahallesi’nde oturan Yasin Burnalı, bahçesinde dallarını budamak için testere ile ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Burnalı, ağaçtan yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Burnalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burnalı’nın cenazesi otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #ağaçtan düşme #ölüm
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