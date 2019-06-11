Kıbleyi 68 yıl sonra buldular

Manisa Yunusemre'ye bağlı Avdal Mahallesi'nde 1951 yılında ibadete açılan caminin kıblesi, camiye yeni atanan imamın dikkatiyle düzeltildi.

Kıbleyi 68 yıl sonra buldular
11 Haziran 2019 Salı 13:12

Yaklaşık 2 ay önce camiye atanan 26 yaşındaki imam Mesut Kurtdere, lojmana yerleştikten sonra cep telefonundaki pusula uygulamasıyla kıbleyi bulmak istedi. Lojmanda bulduğu kıble yönü ile caminin kıble yönünün farklı olduğunu tespit eden Kurtdere, durumu ilçe müftülüğüne bildirdi. Camiye gelen müftülük yetkilileri, yaptıkları ölçümün ardından sağa doğru yaklaşık 45 derece yanlış yönde olan kıbleyi, cami halılarının üzerine şeritler çekerek düzeltti.

Bilgilendirme yapıldı

İmam Kurtdere, durumun düzeltilmesinin ardından mahalle sakinlerinden bazılarının tedirgin olduğunu belirterek, "Ama daha sonra bana itibar ettiler. Bazıları yıllar boyunca yanlış yönde namaz kıldıkları için 'acaba önceki namazlarımız kabul oldu mu?' endişesi yaşadı. Daha sonra önceki namazlarıyla ilgili bilgilendirme yapılınca içleri rahatladı" ifadelerini kullandı.

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