EN BÜYÜK KORKUMUZ...
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
0
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
1
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
0
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
1

Kızlara bakarak kendini tatmin eden sapık yakalandı! İlk vukuatı değilmiş!

Kızlara bakarak kendini tatmin eden sapık yakalandı! İlk vukuatı değilmiş!
06 Ocak 2022 Perşembe 15:26

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden A.K. (47) şikayet üzerine gözaltına alındı. Cinsel taciz suçlamasıyla adliye sevk edilip, serbest bırakılan A.K.'nin aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö. birlikte yürüyüşe çıktı. Göksu Ö., meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören bir erkeğin bankta oturarak kendini tatmin ettiğini fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., 'Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden kişi, hızlıca meydandan uzaklaştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö. cep telefon görüntülerini polise teslim ederek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Şikayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. İki saat içerisinde şüphelinin su tesisatçısı A.K. olduğu tespit edildi. Annesi ile birlikte yaşadığı belirtilen A.K., bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde doktorlar tarafından yapılan inceleme sonucu A.K.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu bildirildi. İfadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden A.K.'nin ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanarak 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. hakkında ev hapsi kararı alındı ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Öte yandan A.K.'nin aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #sapık #cinsel taciz
Önceki Haber
Esnaflardan alkol uyarısı: Vergi kaybı daha fazla olur
Sonraki Haber
Torununu öldüren dede kendini böyle savundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin patronun aracına bomba yerleştirdi!
Boşanma aşamasında olduğu eşinin patronun aracına bomba yerleştirdi!
0
Sosyal medyada başlayan kavga sokağa taştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal medyada başlayan kavga sokağa taştı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Genç hemşire ölü bulunmuştu. Çantasından çıkan not olayı aydınlattı!
Genç hemşire ölü bulunmuştu. Çantasından çıkan not olayı aydınlattı!
0
Manisa'da otobüsün altında kalan kadın öldü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Manisa'da otobüsün altında kalan kadın öldü! O anlar saniye saniye görüntülendi
0
Marmaris'te iğrenç olay! Genç kızların bakıp mastürbasyon yaptı!
Marmaris'te iğrenç olay! Genç kızların bakıp mastürbasyon yaptı!
0
Kayıp hemşireden acı haber geldi! Boğazı kesilerek öldürülmüş!
Kayıp hemşireden acı haber geldi! Boğazı kesilerek öldürülmüş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.