Konservatuvar mezunu çoban

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde yaşayan Veli Beydilli (28), konservatuvarı bitirince, köyüne yerleşerek hayvancılık yapmaya başladı. Veli Beydilli, "Bölümümde ilerlemek istedim açıkçası ama köy sevgisi ağır bastı. İleride belki bölümümü ilerletebilirim ama şimdiki hedefim koyun sayımı artırıp, bir işletme kurmak" dedi

Kızılören ilçesine Bağlı Ekinova köyünde yaşayan Veli Beydilli, Sandıklı ilçesinde ilk ve orta öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Bu okuldaki eğitimini başarıyla tamamlayan Veli Beydilli, büyük şehrin kalabalık ve gürültüsünün kendine göre olmadığını düşünerek küçüklükten beri sevdiği koyun yetiştiriciliğini yapmak için köyüne döndü. 2015 yılında okulunu tamamlayarak köyüne dönen Veli Beydilli, 100 kadar koyun alıp, beslemeye yöneldi. Bir yandan da patates ve soğan yetiştiriciliği yapan Veli Beydilli, ilerleyen günlerde koyunlarının sayısını artırarak büyük bir işletme kurmayı planladığını anlattı.

Köy sevgisi ağır bastı

Veli Beydilli, "2015 yılında da lisansımı tamamlayarak mezun oldum. Ondan sonra köyüme tarım ve hayvancılık ile uğraşmak için geldim. Köy çocuğu olduğum için insan bağından kopamıyor ister istemez. Bölümümde ilerlemek istedim açıkçası ama köy sevgisi ağır bastı. Köyde patates ve soğan ekimi yapıyorum, koyunlarım var. İstanbul'un hayatı gürültülü, biz de köylü olduğumuz için ne de olsa ot, çöp arıyoruz. Bunları bulamadığım için İstanbul'un bana hitap etmediğini öğrendim. 2015 yılında okul bittikten sonra köyüme geldim. İleride belki bölümümü ilerletebilirim ama şimdiki hedefim koyun sayımı artırıp, bir işletme kurmak. Şu an pırıt koyun ile merinos koç melezlemesi yapıyorum. Bu çalışma üzerine durmak istiyorum" dedi.