Konut satışlarında dikkat çeken artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2021 konut satış verilerini açıkladı. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle peşin ve senetli satışlar yüzde 204 arttı. En çok ikinci el konutlar tercih edilirken, yabancılara satışlar da yüzde 416 artış gösterdi

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Banka kredisi olmadan, senet ve firma bünyesinde yapılan taksitlendirme ve peşin ödemeyle gerçekleşen diğer satış türlerinde ise yüzde 204,9 artış yaşandı ve 78 bin 349 adet konut el değiştirdi.



İKİNCİ EL DAHA FAZLA

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu.

İkinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu.

OCAK – NİSAN DÖNEMİ

Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,0 artarak 13 bin 964 oldu.

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.