Köpeğe işkence böyle görüntülendi!

Manisa Salihli'de bir kişi köpeği motosikletin arkasına bağlayarak koşturdu. Olayı görenler durumu jandarmaya haber verdi. Motosikleti durduran jandarma köpeği koruma altına aldı
Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.
Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.