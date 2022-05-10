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Köpeğe işkence böyle görüntülendi!

10 Mayıs 2022 Salı 11:31

Manisa Salihli'de bir kişi köpeği motosikletin arkasına bağlayarak koşturdu. Olayı görenler durumu jandarmaya haber verdi. Motosikleti durduran jandarma köpeği koruma altına aldı

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #salihli #köpek #köpek motosiklet
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