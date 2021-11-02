İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
0
UZAYDA TAKO YAPTILAR
UZAYDA TAKO YAPTILAR
0
HORLUYORSA DİKKAT!
HORLUYORSA DİKKAT!
0
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
0

Koruma altındaki su samurunu tüfekle öldürdüler!

Muğla'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan su samuru boynundan vurularak öldürüldü

Koruma altındaki su samurunu tüfekle öldürdüler!
02 Kasım 2021 Salı 08:21

Canice olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Fethiye Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, su samurunu fark etti. Su samurunun hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri ihbar üzerine bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan su samurunun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede su samurunun boynuna tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü saptandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvana suyun içerisinde 1 metre mesafeden ateş edildiğini belirterek, "Boynunun solundan vurulmuş. İncelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Olayın Fethiye körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda Fethiye Akgöl’de yaklaşık 15 bireylik popülasyon tespit etmiştik. Akgöl’ün korunan sulak alan ilan edilmesi için DKMP ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını biliyoruz. Su samurları doğada balık, yengeç gibi sucul canlılar ile besleniyorlar" dedi.

'EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMLİ BİR CANLI'

Dr. İlemin, koruma altında olan su samurlarını avlamanın cezasının 7 bin 500 lira olduğunu ifade ederek, "Su samurları zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan memeli türü. Ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür. Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladık" diye konuştu.

Su samurunu tüfekle ateş ederek öldürene 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun' diyerek tepki gösteren İlemin, "Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemiz için bir zenginlik. Bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede ihbar edin. Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun ?" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #su samuru #su samuru öldürme
Önceki Haber
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma görüldü
Sonraki Haber
Yine koruyamadık! İki kadın daha erkek cinayetine kurban gitti!
Genç kadın evinde ölü bulundu!
Genç kadın evinde ölü bulundu!
0
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma görüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma görüldü
0
Kadınlardan Şebnem Şirin açıklaması: Yasta değil, isyandayız!
Kadınlardan Şebnem Şirin açıklaması: Yasta değil, isyandayız!
0
Bodrum'da kedi katliamı!
Bodrum'da kedi katliamı!
0
Aydın'da korkutan çatlaklar!
Aydın'da korkutan çatlaklar!
0
İki kediyi canice öldürdüler!
İki kediyi canice öldürdüler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.